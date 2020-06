Kritik an Plänen

Deshalb üben Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung Kritik daran, dass die Flug-Verbindung nach Wien 2027 enden dürfte. In diesem Jahr soll der Semmeringtunnel eröffnen, Bahnreisende wären dann in unter drei Stunden am Wiener Flughafen. Von einer „Schwächung des Wirtschaftsstandorts Steiermark“ warnen die Interessensvertreter.