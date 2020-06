Es sei aber davon auszugehen, dass die toten Schafe im Zusammenhang mit der Wolfspräsenz in diesem Gebiet zu sehen sind, meinte Martin Janovsky, Beauftragter des Landes Tirol für große Beutegreifer. Bei einem Riss eines Lamms am 20. Mai in Reith im Alpbachtal (Bezirk Kufstein) wurde ebenfalls die DNA eines Wolfs nachgewiesen.