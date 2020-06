Um 8.47 Uhr schrillte am Dienstag in der Früh der Alarm bei der Freiwilligen Feuerwehr von St. Michael im Lungau. An der der Grenze zur Gemeinde Zederhaus hatte sich eine Mure gelöst. Die Floriani-Jünger rückten daraufhin zur betroffenen Zederhauser Landesstraße (L 212) aus und halfen bei den Aufräumarbeiten. Der Abschnitt zwischen den beiden benachbarten Orten musste daraufhin kurzzeitig von der Lungauer Straßenmeisterei gesperrt werden. Autofahrer mussten dennoch nur kleine Verzögerungen hinnehmen: „Zu Staus ist es auf der Straße nur in geringem Ausmaß gekommen“, berichtet Ortsfeuerwehrkommandant Markus Pfeifenberger. Seine Floriani schlossen den Muren-Einsatz nach 45 Minuten wieder ab. Der Verkehr auf der Tauernautobahn (A 10) war nicht gefährdet.