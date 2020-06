Zwölf Corona-Neuinfektionen sind im 24-Stunden-Vergleich österreichweit registriert worden - je fünf in Niederösterreich und Wien, eine in Tirol und eine in Oberösterreich. Die Zahl der Patienten, die aktuell im Krankenhaus behandelt werden müssen, ist im Vergleich zum Vortag erneut gestiegen. Derzeit (Stand: Dienstag, 9.30 Uhr) müssen 84 Patienten im Krankenhaus behandelt werden.