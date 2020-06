Mit Stand Dienstag 12 Uhr gibt es in Kärnten noch drei aktive Fälle des Coronavirus. Alle drei Patienten haben milde Sympotme und befinden sich in Heimquarantäne. Seit Beginn der Pandemie wurden in Kärnten insgesamt 19.818 Corona-Tests durchgeführt, bisher wurden 416 Fälle bestätigt. Davon sind 13 Personen verstorben, 400 sind wieder genesen.