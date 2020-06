Ein Team um Vera Weisbecker von der australischen Flinders University fand heraus, dass das visuelle System des stark gefährdeten Tieres nicht so gut an das Leben in der Dunkelheit angepasst ist, wie man das von einem nachtaktiven Vogel eigentlich erwarten würde. Zäune im australischen Outback könnten deshalb „eine negative Auswirkung“ für die bis zu 25 Zentimeter großen Nachtsittiche (das Bild unten zeigt eine Zeichnung des Vogels) haben.