Sobotka gab zwischendurch Vorsitz ab

Dennoch kam es in weiterer Folge zu einem heftigen Wortgefecht zwischen SPÖ-Mann Kai Jan Krainer und Ausschussvorsitzendem Wolfgang Sobotka (ÖVP). Die beiden matchten sich in der Frage, ob Neumann nun doch eine Frage beantwortet habe oder nicht. Es ging um Geld-Schenkungen des Novomatic-Eigentümers Johann Graf an Neumann. Nach dem Hickhack übergab Sobotka die Vorsitzführung an seinen ÖVP-Kollegen Andreas Hanger.