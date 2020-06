Im Profi- und Amateurfußball wird gefährlich oft zu Schmerzmitteln gegriffen. „Was ich in den letzten 14 Jahren mitbekommen habe - Ibuprofen wird wie Smarties gegessen“, sagte Neven Subotic, Profi beim 1. FC Union Berlin, in der ARD-Dokumentation „Hau rein die Pille“. Der in Kooperation mit dem Recherchezentrum „Correctiv“ entstandene Film wird am (heutigen) Dienstag (22.45 Uhr) ausgestrahlt.