Am besten legen Sie das Fleisch vor dem Faschieren noch ca. eine halbe Stunde ins Gefrierfach, denn kaltes Fleisch lässt sich besser faschieren als warmes Fleisch. Dann schneiden Sie das Fleisch in Stücke und schalten den Fleischwolf, sofern dieser elektrisch läuft, an. Stellen Sie eine Schüssel unter den Fleischwolf und geben Sie nach und nach die Fleischstücke hinein. Diese werden sofort zerkleinert und das Fleisch fällt in gehackter Form in die Schüssel.