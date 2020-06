„DNA-Spuren nicht vollständig“

Die Verteidigerin führte indes andere mögliche Täter ins Treffen - nämlich Luciles ehemalige beste Freundin und deren damaligen Freund. Dieser Ansatz sei von der Polizei dann jedoch nicht mehr weiterverfolgt worden. Auch die DNA-Spuren, die an der 27-Jährigen in Deutschland gefunden worden waren und die mit den DNA-Spuren an Luciles Leiche übereinstimmten, seien nicht vollständig gewesen. Vielmehr handelte es sich dabei um kleine DNA-Fragmente, also sogenannte Merkmalmuster. „Die DNA musste berechnet werden“, betonte die Verteidigerin. Dieses gefundene Merkmalmuster könne auf 158.000 Personen passen. „Also so viele Personen, wie Innsbruck Einwohner hat“, erklärte die Rechtsanwältin. Außerdem habe ihr Mandant in Deutschland kein Geständnis abgelegt.