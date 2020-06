„Erstes Kind meiner Eltern“

„Es wäre der Name des ersten Kindes meiner Eltern geworden, das sie durch eine Fehlgeburt verloren haben. Shiloh Baptist.“ Ihr Vater war in Georgia bei der Jagd und es sei der südlichste Name gewesen, den ihre Eltern finden konnten. Shiloh ist eine Stadt in Georgia mit einer Shiloh Baptist Church, deren Name auf die Stadt Shiloh im alten Testament zurückgehe.