Weil in der Stadt Falerii Novi, rund 50 Kilometer nördlich der italienischen Hauptstadt Rom, Ausgrabungen in großem Stil nicht möglich sind, setzten die Wissenschaftler auf die Radartechnik und scannten damit eine Fläche von mehr als 30 Hektar. Es sei so zum ersten Mal gelungen, eine gesamte antike römische Stadt mithilfe von Bodenradar zu erfassen, berichten die Forscher.