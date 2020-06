Am Montag fanden in ganz Salzburg die Notenkonferenzen für die schriftliche Zentralmatura statt. „Die Prüfungskommissionen legen an diesem Tag die Noten der schriftlichen Klausuren fest“, erzählt Sprecherin Eva-Maria Engelberger von der Bildungsdirektion. Viele der rund 3052 Maturanten im Land bekamen noch am Montag ihre Prüfungsnoten mitgeteilt.