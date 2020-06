150.000 Menschen betroffen in Österreich

Mit ihrem Werk will Constantini Betroffenen und Angehörigen Mut machen und die öffentliche Aufmerksamkeit noch stärker auf die Krankheit richten, von der in Österreich fast 150.000 Menschen betroffen sind. Bis zum Jahr 2050 könnte sich diese Zahl verdoppeln, berichtete im Februar 2020 der Dachverband Alzheimer Europe. Stigmatisierung, die fehlenden bezahlten Versorgungsplätze für Psychotherapien und klinisch psychologische Behandlungen sowie Hürden im Alltag werden als größte Probleme genannt.