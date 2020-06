Zuvor sollten Sie eine Rolle Isolierband bereithalten. Nun nehmen Sie das Lenkerband, legen dieses am Ende des Lenkers an und wickeln dieses so fest Sie können - immer in Richtung Lenkermitte - bis Sie schließlich bei dieser angekommen sind. Wichtig ist hierbei, dass sauber gearbeitet wird, damit sich das Band anschließend nicht wieder löst. Sobald Sie die Lenkermitte erreicht haben, schneiden Sie das Lenkerband ab und fixieren dieses mit Isolierband. Diesen Vorgang wiederholen Sie dann auch auf der anderen Seite.