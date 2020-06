Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat am Dienstag gemeinsam mit Autorin Elisabeth Rappold den ersten Teil der Studie „Covid-19 in Alten- und Pflegeheimen“ vorgestellt und dabei im Rahmen einer Pressekonferenz auch Lockerungen für Besuche in diesen Einrichtungen präsentiert. Die Zahlen würden sich positiv entwickeln, der Gesundheitsminister empfiehlt daher auch in den Heimen und ab sofort „eine Rückkehr zur Normalität. Wesentlich mehr Freiheiten soll es etwa bei Besuchszeiten und -häufigkeiten geben. Und: Auch Kinder dürfen wieder “ohne Argumentationsnotwendigkeit" bei Besuchen dabei sein.