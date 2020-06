US-Forscher gehen in aktuellen Schätzungen davon aus, dass in den USA bis August mehr Menschen als bisher angenommen an den Folgen von Covid-19 sterben werden. Laut der Prognose der Johns-Hopkins-Universität könnten bis August 145.728 Menschen dem Virus erlegen sein. Weltweit gibt es bis jetzt mehr als 400.000 Corona-Tote.