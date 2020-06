Der Beschuldigte arbeitete seit 1990 im Verteidigungsministerium in Wien, zunächst in der Abteilung für Vorschriftenerstellung, in den letzten fünf Jahren vor seiner Pensionierung in der Abteilung für Strukturplanung. Vor dieser Zeit soll er als UNO-Soldat am Golan und in Zypern stationiert gewesen sein. Er nahm offenbar auch an Kursen der NATO teil.