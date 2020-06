Der Schwarzstorch (Ciconia nigra) ist selten und geschützt. Nach ihrer Überwinterung in südlichen Gefilden kehren jährlich mehrere Paare in den Nationalpark Gemenc zurück. Die Web-Kamera ist auf das Nest eines dieser Paare gerichtet. Wer will, konnte bisher im Internet zusehen, wie das Paar Nachwuchs bekam und die Brut aufzog.