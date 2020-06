Kirchtage, Märkte, Feuerwehrfeste - alles musste bisher abgesagt werden. Und auch die Chancen für die Wiesenmärkte in Bleiburg und St. Veit stehen nicht gerade günstig. Zehn Familien in Kärnten leben vom Schaustellergewerbe, einige sogar schon in fünfter Generation. Seit der Prater in Wien wieder aufsperren durfte, keimt auch bei ihnen die Hoffnung, ihre Fahrgeschäfte endlich in Betrieb nehmen zu können.