Der Hamburger SV hat am Montagabend im Aufstiegsrennen der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga zwei Punkte liegen gelassen. Die Hamburger verspielten in der Nachspielzeit gegen Holstein Kiel einen sicher geglaubten Sieg. Durch das 3:3 im Nordduell verpasste der HSV den Sprung auf den zweiten Aufstiegsplatz, den trotz eines 0:0 am Sonntag gegen Osnabrück weiter der VfB Stuttgart innehat.