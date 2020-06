Vor dem Internationalen Sportgerichtshof (CAS) in Lausanne hat am Montag die Anhörung um den Einspruch von Manchester City gegen die Europacup-Sperre begonnen. Die UEFA hatte den englischen Topclub wegen Verstößen gegen das Financial Fair Play für zwei Jahre aus allen europäischen Wettbewerben ausgeschlossen. Die Anhörung per Video soll drei Tage dauern. Eine Entscheidung wird im Juli erwartet.