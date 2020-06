Jahrelang gab es in der Halleiner Altstadt kaum Gästebetten, nun geht es Schlag auf Schlag: In knapp einem Jahr sperrt in den Räumlichkeiten des früheren Bockwirts ein Hotel auf. Bereits in zwei Wochen öffnen „The Salt Residences“ mit zehn Appartements. Buchbar sind die Zimmer samt Kochnischen auch über Airbnb.