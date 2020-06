Das ist jedoch längst nicht alles, was Radstadt an „Neumayer-Power“ zu bieten hat. So zählt Lukis um zwei Jahre jüngere Schwester Anna in ihrem Jahrgang zu den Top Ten Golf-Talenten Europas. „Wie Lukas war Anna eine sehr gute Ski-Fahrerin“, erinnert sich Skiclub-Obmann German Bauregger. Damit ist die Verbindung zur nächsten Neumayer-Schiene in Radstadt gelegt: Christopher, Großcousin von Lukas und Anna, ist im Ski-Weltcup dabei, sich als Speed-Fahrer zu etablieren. Im vergangenen Winter wurde er durch einen Kreuzbandriss jedoch gestoppt.