Vier Bezirke Corona-frei

In Tirol wurden bisher 77.430 Tests durchgeführt. Für 75.068 lag bereits ein Ergebnis vor, weitere 2362 waren noch in Auswertung. In vier (Imst, Reutte, Kufstein, Kitzbühel) der neun Tiroler Bezirke gab es keine aktuell Erkrankten mehr. In drei weiteren Bezirken (Innsbruck-Stadt, Schwaz, Lienz) gab es jeweils einen Infizierten, in Landeck gab es zwei und in Innsbruck-Land drei.