Am ersten Tag geht es dabei um Grundstücke in Eugendorf und Koppl. Am 23. Juni starten die Enteignungen an der BH Hallein. Gründe von Adnet bis Kuchl werden bis Mitte Juli behandelt. Gerade im Flachgau und im Tennengau ist der Widerstand gegen die Leitung des Betreiber Austrian Power Grid (APG) groß und viele Grundeigentümer weigern sich ihre Flächen zur Verfügung zu stellen.