Nichts wird es mit einem 16 Verein in der Saison 2020/21 in der 3. LIga! In der Sitzung der Paritätischen Kommision am Montag gab kein Verband (Burgenland, Niederösterreich und Wien) nach und somit gab es leider auch kein positives Ergebnis für einen Verein. Sowohl Siegendorf, Vienna, Kottingbrunn, Retz und auch Krems hätten diesen Startplätz in der Regionalliga Ost gerne gehabt, doch die „Sturheit“ der Verbände machte dies nicht möglich. „Es hat keine Mehrheit für einen Verband gegeben. Daher gibt es auch keinen Aufsteiger. Keiner wollte sich vielleicht dann im Nachhinein etwas nachsagen lassen. Somit wird es in der kommenden Saison nur 15 Vereine in der Ostliga geben“, meinte BFV-Präsident Gerhard Milletich nach der Sitzung, „aber wir nehmen diese Entscheidung hin. Es ist kein großes Thema. Hauptsache der Ball rollt in nächster Zeit wieder.“ Für die beteiligten Vereine ist es aber trotzdem ein großes Thema. Siegendorfs Präsident Peter Krenmayr erzürnt dieses Ergebnis: „Das war klar! Es ist leider ein Trauerspiel für die Ostliga geworden. Lieber keine Idee oder etwas Neues ausprobieren.“