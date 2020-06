Jetzt sollen dafür die Zugstrecken attraktiver werden. „Das 1-2-3-Ticket wird nun mit 240 zusätzlichen Millionen 2021 endgültig auf Schiene gebracht“, so Salzburgs Landesvize Heinrich Schellhorn (Grüne): „Das ist ein echter Meilenstein. Dazu kommen 500 Millionen für neue und komfortable Nachtzüge. Hier wird an den großen Rädern gedreht und massiv umgesteuert“, so Heinrich Schellhorn abschließend.