Ein Tag für die Geschichtsbücher! Nur das nassgraue Wetter passte so gar nicht zur aufgeräumten Stimmung im Brucker Rathaus, wo gestern ein neuer Verein aus der Taufe gehoben wurde. BT Füchse nennt sich fortan der Fusionsklub aus den beiden Handball-Zweitligisten Trofaiach und Bruck. Gut Dinge braucht Weile. War auch beim jetzigen Zusammenschluss nicht anders. Denn Gespräche über eine Bündelung der Kräfte wurden in den vergangenen Jahren in der Region immer wieder geführt.

550.000 Euro Budget

Nun wurden endlich Nägel mit Köpfen gemacht. Das Ziel ist klar: Der Aufstieg in die höchste Liga! Und es wird wohl nur eine Frage der Zeit sein, bis die BT Füchse zum Handballklub Nummer eins im Steirerland aufsteigen. In etwa 550.000 Euro wird das Budget in der kommenden Saison betragen, eine satte Million war ursprünglich geplant. Doch dieses kühne Vorhaben wurde von der Corona-Krise zunichte gemacht. Vorerst jedenfalls.

Nachwuchs wichtig

Die Herren werden ihre Partien großteils in Bruck austragen, die WHA-Damen treten wiederum meist in Trofaiach an. „Aber es soll auch Doppel-Veranstaltungen geben“, sagt mit Karl-Heinz Weiland der neue Füchse-Geschäftsführer. Als Präsident fungiert Jörg Leichtfried, Obmann ist Heinz Rumpold. Auch der Nachwuchs soll von der Fusion profitieren. Für die 200 Kinder will man das Trainingsangebot ausbauen, obendrein strebt der neue Großklub auch einen Akademiestandort an. Die BT Füchse haben einiges vor!