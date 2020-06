„Er hat die berufliche Qualifikation, eine klare sozialdemokratische Wertehaltung und die Bereitschaft, sich mit vollem Engagement einzusetzen“, begründet Neo-Parteichef David Egger seine Entscheidung. Die will er alleine und auf Basis eines Assessment-Centers getroffen haben. Nach gut einer Woche steht schon die Entscheidung fest. Mangels Alternativen? Nein, so Egger: „Von den fünf engeren Bewerbern hat Forcher am besten abgeschnitten.“