Ein 78-Jähriger hat sich am Montag bei einem Fahrradunfall in Innsbruck schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann war laut Polizei an der Kreuzung Neuhauserstraße/Egger-Lienz-Straße offenbar zu nahe an die Plane einer Baustellenabsicherung gekommen und gestürzt. Der Pensionist prallte in weiterer Folge mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf.