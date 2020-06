Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl kann das deutsche Bundesliga-Topspiel seines Klubs gegen Bayern München am Samstag nur auf der Tribüne verfolgen. Nach einer Roten Karte in der Partie beim SC Freiburg (0:1) wurde der 46-Jährige am Montag vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes wegen unsportlichen Verhaltens mit einem Innenraumverbot für ein Spiel belegt.