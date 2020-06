Drei Grad plus seit den 1970er-Jahren, 0,9 Grad plus in den vergangenen 13 Jahren: Der Temperatur-Anstieg im Sommer in der Region Feldbach ist beunruhigend – und charakteristisch für den gesamten Alpenraum. Ein Ende der Entwicklung ist nicht in Sicht: „Wenn der CO2-Ausstoß weiter so ansteigt, erhöht sich auch die Temperatur um den selben Faktor“, sagt Robert Galovic. „Das ist brutal“.