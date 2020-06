Erst Ende Juni fertig

Die Berufsfeuerwehr hob die Figurengruppe nach oben, heute wird Ilming noch nachvergolden. Eine der Figuren aus Kupferblech wiegt rund 100 Kilo. Die glänzende Weltkugel und der Kranz sind neue Blickfänge am Hauptplatz. Morgen beginnt der Abbau des Gerüsts, was bis 16. Juni dauert. Die Steinmetzarbeiten laufen noch weiter. Am Schluss kommt der Gärtner zum Zug, auch das Beet wird neu gestaltet. Die offizielle Eröffnung des up-cycelten Wahrzeichens ist Ende Juni geplant.