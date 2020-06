Die „Krone“ berichtete über den Fall einer in Salzburg lebenden Deutschen (33), die ihren Geliebten am 24. Juni 2019 ein Messer in den Nacken stechen wollte. Trotz reuevoller Worte ihrerseits und entlastenden des Opfers stimmten die Geschworenen auf Mordversuch. Nun bestätigte das Berufungsgericht die Strafe: 11 Jahre Haft.