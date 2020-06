Ars Electronica am JKU-Campus

Ein Hauptpreis geht heuer an die kanadische Künstlerin Andrea Ling für ein Projekt, das Abfallwirtschaft und Design zusammendenkt. Den zweiten Preis holt sich die Russin Olga Kisseleva, die vom Aussterben bedrohte Pflanzen wieder wachsen lässt – alles mithilfe digitaler Technik. Insgesamt gab es 1775 Einreichungen aus 89 Ländern. Die Starts-Arbeiten werden beim diesjährigen Ars Electronica Festival präsentiert, das aus jetziger Sicht im September am JKU Campus stattfindet: „Das große Freigelände kommt uns entgegen“, sagt Stocker. Hygienevorschriften werden sich gut einhalten lassen.