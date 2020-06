Die spanische Profi-Fußball-Liga La Liga nimmt den Spielbetrieb nach dreimonatiger Corona-Pause am Donnerstag mit dem Stadtderby Betis gegen FC Sevilla wieder auf. Am Samstag tritt der FC Barcelona auf Mallorca an, Real Madrid spielt am Sonntag gegen Eibar. Barca führt die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung vor dem Erzrivalen aus Madrid an.