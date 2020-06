Klar, denn der ÖFB würde die Causa nur wieder an den SFV zurückwerfen und privatrechtlich gibt es etliche Fragezeichen. Was auch Christian Herzog, Vorstandsmitglied der Pinzgauer, klar ist: „Wir haben uns mehr erhofft, können das im ersten Moment nur so zur Kenntnis nehmen. Aber da wir in der Sache gemeinsam agieren, werden wir in den nächsten Tagen mit dem SAK besprechen, was Sinn macht.“