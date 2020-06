Kliniken in Pakistan überfüllt

Auch im Nachbarland Pakistan stieg die Zahl der Infektionen in den vergangenen Wochen stark an; Krankenhäuser warnten am Montag vor einem akuten Bettenmangel. Ärzte in Kliniken der Millionenstadt Lahore in der Provinz Punjab sagten, ihnen gingen die Betten, Beatmungsgeräte und andere wichtige Geräte aus. In der Hafenstadt Karachi wurden Covid-19-Kranke sogar wegen Überfüllung von Kliniken abgewiesen.