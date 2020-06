Der Angriff auf A1 sei in IT-Security-Kreisen schon länger bekannt gewesen, heißt es in einem „Heise“-Bericht zum Thema. Man habe A1 allerdings zugesichert, die Informationen erst zu veröffentlichen, wenn die Bedrohung beseitigt wurde. Das ist mittlerweile geschehen, so A1. Der Provider betont, dass keine Kundendaten entwendet wurden und man die angezapften Systeme in einer konzertierten Aktion am 22. Mai gesäubert habe.