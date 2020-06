Zweimal gefilmt

Und so hoffen die Fahnder nun auch, dass die auffälligen und zahlreichen Tätowierungen zu jenem Unhold führen, der – wie berichtet – am 26. Mai gegen 1.30 Uhr in der Nacht eine 18-Jährige zu vergewaltigen versucht hatte. Er wurde von zwei Passanten vertrieben, konnte auf den Videoaufzeichnungen in Vöcklabruck und später am Linzer Hauptbahnhof identifiziert werden. Auch DNA-Spuren dürften am Opfer zurückgeblieben sein. Hinweise an die Polizei Vöcklabruck (Telefonnummer 059133 4160).