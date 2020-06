Eine grüne Ski-Piste im wahrsten Sinne des Wortes? Dänemark ist nicht gerade als Ski-Nation bekannt, aber in Kopenhagen, am nordöstlichem Rand der Stadt, steht den Dänen jetzt trotzdem eine Skipiste zur Verfügung. Und was für eine! Sie ist 450 Meter lang, mit einem Höhenunterschied von 85 Metern. Und: Die Piste aus Kunststoffmatten ist ganzjährig befahrbar.