Mayer raste 2014 in Sotschi in der Abfahrt zu Olympia-Gold und bei den Spielen in Pyeongchang auch im Super-G - nun schnappte er sich mit Langzeitfreundin Claudia aber wohl sein größtes Goldstück! Bei der freudigen Verlautbarung der schönen Trachten-Hochzeit bewies „Mothl“ einmal mehr, dass er nicht gerade ein Mann der vielen Worte ist. Denn zu den Fotos auf Instagram schrieb Mayer keinen Text, postete stattdessen nur ein Ring-Emoji und ein sich küssendes Pärchen.