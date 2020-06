Thiem und Ofner sind ohnehin schon für die Schlussphase des Langzeit-Events der besten acht Spieler qualifiziert. Die beiden befinden sich in Gruppe 1 und sind ebenso fix weiter wie die Spieler der Gruppe 2. Die Akteure der Gruppe 3 scheiden aus, matchen sich noch um Platzierungen. Thiem wird nach der ersten Niederlage wie Jürgen Melzer bei der Pro Series nun aber auf die Platzierungsspiele verzichten und erst wieder in der Finalrunde einsteigen. Als Ersatzmann für Thiem springt in der nächsten Phase Lucas Miedler ein, für Melzer geht Jonas Trinker an den Start.