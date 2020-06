Schon im September letzten Jahres wurde angekündigt, dass Fahrverbote für Lkw am Triebener Tauern (B 114) und am Gaberl (B 77) kurz bevorstehen. Allein: Neun Monate später sind sie noch immer in Begutachtung. Deswegen machen die Grünen heute im Landtag erneut Druck: Sie fordern Fahrverbote für Lkw über 3,5 Tonnen auf der B 114 und B 77 sowie auch der Buchauer Straße (B 117) und der Gesäuse Straße (B 146). „Es geht darum, den Mautfluchtverkehr zu stoppen, ohne die regionalen Betriebe zu belasten“, sagt Landtagsabgeordneter Lambert Schönleitner.