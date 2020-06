Normalerweise sieht man dort tausende Wiesenmarkt-Besucher, doch jetzt gibt es etwas Neues: Das erste St. Veiter Autokino, welches von 24. bis 27. Juni am Rennbahngelände veranstaltet wird. „Gerade jetzt, in Zeiten der Coronakrise, wollen wir etwas ganz Neues für alle Altersgruppen am Rennbahngelände anbieten“, so Bürgermeister Martin Kulmer. Vorgeführt werden Klassiker wie „Forrest Gump“ und „Grease“, aber auch Neuerscheinungen wie „Der Joker“.