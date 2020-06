Mit den Veritas-Ferienheften kann der Stoff eines Jahres in einem Fach in 10 bis 15 Tagen spielerisch wiederholt und gefestigt werden. Besonders hilfreich ist auch, dass die Hefte sinnvoll strukturiert sind und somit auch Eltern und den Kindern eine Orientierung gegeben wird, was genau an einem Tag zu erledigen ist. Die Ferienhefte sind zudem als zusätzliches Übungsmaterial für die „Schule zu Hause“ geeignet. Damit einem guten Start ins neue Schuljahr auch nach der Corona-Krise nichts im Weg steht!