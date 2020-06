Die Feuerwehr spricht vom stärksten Unwetter seit Langem: Mehr als 1100 Freiwillige waren am Samstag und Sonntag im Einsatz. Besonders betroffen waren das Wald- und Mostviertel. In Wimpassing stand der ganze Ort unter Wasser, bei Loosdorf musste am Sonntagabend die A…1 gesperrt werden. Im Bezirk Waidhofen an der Thaya war ein Autolenker auf einer überfluteten Landstraße in seinem Fahrzeug gefangen und musste von der Feuerwehr gerettet werden. Auch der öffentliche Verkehr war beeinträchtigt – noch am Montag war die Bahnstrecke von Gmünd bis Göpfritz unterbrochen, bis zum Nachmittag waren Ersatzbusse nötig. Die Landwirtschaft spricht nach den Sturzfluten am Wochenende bereits von Millionenschäden. Getreide, Mais und Kartoffeln, aber auch Erdbeerfelder sind besonders stark betroffen.