Eine weinende Frau schilderte in einer Sommernacht des Vorjahres im Raum Innsbruck einer Polizeistreife eine Vergewaltigung in einer Wohnung. Am Landesgericht war nun ein Polizist (53) angeklagt, weil er bestimmte Ermittlungen nicht sofort eingeleitet, sondern dem Tagdienst überlassen hatte. Amtsmissbrauch?