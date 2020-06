Freund des alten Jazz

Eine Label-Erfahrung hat Major nur kurz gemacht. „Die wollten mir die Richtung vorgeben und mir sagen, wo ich hinsollte. Ich habe aber selbst klare Visionen, mir braucht niemand etwas vorgeben.“ Inspiriert ist Major auch auf „To Let A Good Thing Die“ von seiner großen Liebe zum Jazz. Aber nicht zu jenem, der einem sofort in den Sinn kommt. „Ich meine den Jazz der alten Tage, der smooth und eingängig war. Auch die Standards der 30er- und 40er-Jahre dienen mir als Vorlage. Klassiker, wie ,Fly Me To The Moon‘ und Bob Dylan, aber auch Radiohead und James Blake. Manchmal lege ich einen Soul-Gesang auf Hip-Hop-Drums. Man muss sich auch was trauen.“ Major geht seinen Weg unbeirrbar weiter und tut das mit einem der feinsten Alben des Jahres, die sich im sanften R&B/Soul-Bereich so tummeln. Kaum jemand fasst Zeitlosigkeit in der Musik so gut zusammen wie der versatile Brite.